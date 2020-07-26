الغناء.. وصفة «الساهر» لمساندة العراقيين في وجه «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرغب الصيدلي العراقي أحمد الساهر في مساعدة عملائه وبعض المرضى على التكيف مع الوضع وحماية أنفسهم من «كورونا» من خلال الاستماع لأغنية بصوته عن الإجراءات اللازمة للحد من تفشي «كوفيد 19».

وكوّن الساهر (32 عاماً) فريقاً مع زميله قاسم الجيزاني وأنتجا معاً أغنية تهدف إلى زيادة توعية المجتمع بخصوص وضع الكمامات وغسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم من فيروس «كورونا».

وسواء أكان الساهر يغني في أروقة مستشفى بالبصرة، حيث يعمل متطوعاً، أم في صيدليته، يأمل أن تسهم موسيقاه في توعية المجتمع وفي الوقت ذاته رفع معنويات المرضى في المستشفيات الذين يحاربون المرض.

وقال الساهر «تأثير ما نفعله نفسي وتأثيره إيجابي على المرضى».

وأنتج الساهر وشريكه مقطعاً مصوراً غنائياً لهذا الغرض ونشراه على الانترنت.

وقال الشاعر قاسم الجيزاني، كاتب الأغنية وشريك الساهر، «إنه إعطاء دافع إيجابي ونفسي للمرضى سيجعل المرضى يشعرون بالاسترخاء والسعادة، وأيضاً للكوادر الطبية ليواصلوا العمل».

وأوضح أن مقطعاً صغيراً من أغنية قد يفعل ما لا تفعله كمية كبيرة من الأدوية.

والساهر شغوف بالغناء منذ صغره وأنتج ثلاث أغنيات تتناول أحدثها موضوع جائحة كورونا، أما الأخريان فتدوران حول الحب والوطنية.

وقال العراقي كاظم جخيور «الموسيقى لها آثار إيجابية خاصة على المريض والشخص الذي يعاني المصاعب والظروف الصعبة. لذا يجب إعطاء الأغاني والموسيقى التي يؤديها بعض الأطباء والصيادلة في المستشفيات مزيداً من العناية والاهتمام».