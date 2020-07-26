إشادة بفوز شرطة رأس الخيمة بجائزة الجهة الحكومية الرائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، في مكتبه، اللواء عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، الذي قدم لتقديم التهنئة بمناسبة فوز القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بجائزة فئة الجهة الحكومية الرائدة في جائزة برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي.

وأشاد العبيدلي، خلال اللقاء، الذي حضره العميد عبدالله الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بهذا الفوز، الذي يضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التي حققتها شرطة رأس الخيمة، ويعكس مستوى الأداء المؤسسي الذي وصلت إليه، مؤكداً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وجود فرق عمل مؤهلة في المجالات الشرطية، تعمل بروح الفريق الواحد، تحت قيادة اللواء علي بن علوان.

وثمن قائد شرطة رأس الخيمة الزيارة، التي تجسد طبيعة العلاقة بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة، والتي تعمل ضمن منظومة واحدة تحت مظلة وزارة الداخلية، مقدراً مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي.