توفير «كسوة العيد» لعمال 100 موقع إنشائي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، مبادرة «كسوة العيد» لعمال قطاع البناء والإنشاء في المواقع الإنشائية المختلفة في مدينة أبوظبي: (جزيرة أبوظبي، وجزيرة الريم، وبني ياس، ومدينة الرياض، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس)، بهدف إدخال البهجة والسرور على نفوس العمال ومشاركتهم الفرحة تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

وعملت البلدية على توفير كسوة العيد لعمال 100 موقع إنشائي، حيث يستفيد أكثر من 1000 عامل من هذه المبادرة التي تأتي تأكيداً على التزام دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية، وتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والحرص على تكريس قيم التواصل والتراحم وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيراً لدور إدارة البيئة والصحة والسلامة في تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.