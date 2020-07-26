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والشحنة الواصلة هي الرابعة التي تقدمها "يونيسف" خلال 5 أيام، حيث استقبل مطار صنعاء، الخميس الماضي، 22 طنًا من المساعدات الطبية والصحية، وذلك بعد يوم من وصول طائرتين تحملان أكثر من 41 طناً من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ومن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ومن بينها العاصمة صنعاء، فإجمالي عدد المصابين بالفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من 4 أشهر وباء عالميا، في اليمن 1678 شخصا، توفى من بينهم 475 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 782.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تحمل شحنة مساعدات طبية إلى اليمن تحط بمطار صنعاء الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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