طائرة تحمل شحنة مساعدات طبية إلى اليمن تحط بمطار صنعاء الدولي

© Sputnik . bassam elqady

وأبلغ مصدر بالمطار، وكالة "سبوتنيك"، أن "طائرة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحمل 18 طنا من المستلزمات الصحية والطبية هبطت بمطار صنعاء الدولي".

والشحنة الواصلة هي الرابعة التي تقدمها "يونيسف" خلال 5 أيام، حيث استقبل مطار صنعاء، الخميس الماضي، 22 طنًا من المساعدات الطبية والصحية، وذلك بعد يوم من وصول طائرتين تحملان أكثر من 41 طناً من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ومن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" ومن بينها العاصمة صنعاء، فإجمالي عدد المصابين بالفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من 4 أشهر وباء عالميا، في اليمن 1678 شخصا، توفى من بينهم 475 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة 782.