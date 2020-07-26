البورصة المصرية تغلق على أرباح 3.9 مليار جنيه

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وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية إلى 580.4 مليار جنيه بنهاية الجلسة، بارتفاع قدره 3.9 مليار مقارنة بإغلاق الأربعاء الماضى، مع الإشارة إلى أن البورصة كانت في إجازة، الخميس الماضي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز 1952.
وذكرت الصحيفة أن البورصة أغلقت جلسة، أمس الأربعاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وانخفاض رأسمالها السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه، وسط اتجاه بيعى للأجانب. فيما انخفض رأس المال السوقى إلى 576.5 مليار جنيه بتلك الجلسة منخفضا بمقدار 1.8 مليار، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليوم الثلاثاء.
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