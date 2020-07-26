شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إقبال متوسط على الأسواق استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهدت الأسواق بمملكة البحرين، إقبالا متوسطا من المواطنين والمقيمين فى ظل استمرار التعليمات بالتزام الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد فى البحرين، مقارنة بالازدحامات التى شهدتها الأسواق فى عيد الفطر الماضى، فيما كانت المجمعات التجارية تشهد إقبالا جيدا على عدد من المحال التجارية المتخصصة، وخاصة محال بيع ملابس الأطفال بحسب تقرير صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

الصحيفة البحرينية، تواجدت فى المجمعات التجارية لرصد آراء المواطنين والمقيمين حول استعدادهم لعيد الأضحى خلال الأيام المقبلة ومدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

ووفقا لتقرير الصحيفة، تم رصد التزام وانضباط كبير من قبل المواطنين والمقيمين في المجمعات التجارية من خلال الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات الطبية خلال التسوق، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى عند جميع نقاط البيع، فيما تم رصد وجود فرق التفتيش التابعة للجهات الحكومية للإشراف على الحركة التنظيمية للأسواق ورصد المخالفات إن وجدت.

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وأكد المواطنون أن الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام سيقتصر على ذبح الأضحية وإقامة وجبة غذاء منزلية تجمع العائلة الصغيرة فقط بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحين أن الفريق الوطنى الطبى قد بين أن الإصابات تضاعفت بعد عيد الفطر المبارك بسبب التجمعات الاسرية الكبيرة، لذا وجب على الجميع الحرص على عدم تكرار الممارسات التى أسهمت فى تفشى الفيروس.

وأكدوا أنهم تواجدوا فى الأسواق لشراء الملابس الجديدة كما جرت العادة، ولكن ليس بشغف وحماس الأعياد فى السنوات الماضية، والذى كنا نحرص فيها على شراء الملابس بكميات كبيرة، فيما أشار البعض إلى أن وجودهم فى الأسواق لشراء الملابس للأطفال فقط حتى يعيشوا فرحة العيد.

وأشاروا إلى ضرورة الالتزام بتوجيهات سمو ولى العهد فى مواصلة العزم فى مواجهة كورونا خلال الأيام المقبلة مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية عند الخروج فى الأماكن العامة، مشيدين بالجهود الوطنية المبذولة من سموه فى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من خلال متابعته المستمرة للأحداث أولا بأول، وتوفيره جميع الامكانيات للفريق الطبى للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وبينوا أن رد الجميل للبحرين فى ظل هذه الظروف هو الالتزام فقط، وأن نستذكر دائما الجهود التى يبذلها أبطال الصفوف الأمامية الذين رسخوا حياتهم من أجل حمايتنا.