شكرا لقرائتكم خبر عن المشاعر المقدسة تكافح البعوض استعدادا لموسم الحج 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات بالإدارة العامة للصحة العامة، ضمن الاستعداد المبكر لموسم حج هذا العام بالاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة فى المشاعر المقدسة. وفق العربية.

تعقيم المشاعر المقدسة وأوضحت الأمانة أنه شملت الأعمال فى مشعر منى 161 دائرة حكومية و125 مصيدة ضوئية و1000 دورة مياه و52 مجرى تصريف مياه. كما قامت بالاستكشاف والمكافحة للبعوض وآفات الصحة العامة فى مشعر عرفات وشملت 140 دائرة حكومية و165منهولا و1400 دورة مياه و401 مجرى تصريف مياه.

رش المبيدات القاتلة للبعوض Advertisements بينما شملت فى مشعر مزدلفة 60 دائرة حكومية و45 مصيدة ضوئية و1200دورة مياه و4 مجاري تصريف مياه.

عمليات التعقيم تجرى فى مكة على قدم وساق وقد أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، فى وقت سابق على ضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم فى مختلف المجالات لتمكينهم من أداء نسكهم فى أجواء (صحية آمنة) والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللامحدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها فى رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحى وآمن.

عمليات مكافحة البعوض

مكافحة البعوض فى المشاعر المقدسة

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