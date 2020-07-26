شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارالله: مصر لا تريد حربا لكنها لن تسمح لإثيوبيا بتعطيش المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، أنه على إثيوبيا ألا تستهين بتهديدات مصر ورئيسها.

أضاف الجارالله، فى تغريدة له على حسابه الرسمى ب"تويتر": "نعم مصر لاتريد حربا لكنها لن تسمح لإثيوبيا أن تكون سببا فى عطش أرض مصر وشعبها وقصة توليد الطاقة الكهربائية يمكن أن تكون من الطاقة النفطية التى تتراجع أسعارها".

ومن جهة أخرى، قال الجارالله فى تغريدة سابقة له، أن التحرك المصرى لحماية أمنها القومى ولمساعدة الدولة الليبية هو تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول مهمه مطله على مياه المتوسط ثم أن العرب لن يسمحوا لإيران فى العراق واليمن والان تركيا فى ليبيا الأرض العربية منتهكة من إيران وتركيا وهى دول غزو وتخريب.