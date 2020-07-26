تعافى 60% من مصابى فيروس كورونا فى محافظة بيت لحم الفلسطينية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير صحة محافظة بيت لحم شادى اللحام إن المحافظة شهدت تعافي 318 مصابا بفيروس "كورونا"، من أصل 536، أي بنحو 60% من اجمالى الاصابات.

وأضاف اللحام -في بيان صحفي،نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/ اليوم الاحد- أن المسارات الوبائية لفيروس "كورونا" انخفضت من 18 إلى 8 فقط في المحافظة، والتي تحققت نتيجة الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل الطواقم الطبية بالحجر والعزل للمصابين والمخالطين، إلى جانب إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية ووعي المواطنين في المحافظة.

وأعرب عن شكره لكافة طواقم وزارة الصحة ، وقادة الأجهزة الامنية والأفراد وعديد المؤسسات الوطنية، التي كانت السند والدرع للطواقم الطبية في محافظة بيت لحم.

