شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تطلق مهرجان "صيف البحرين أقرب عن بُعد" خلال أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة البحرين للثقافة والآثار البحرينية، مؤتمرها الصحفى عبر الإنترنت، للإعلان عن برنامج "مهرجان صيف البحرين" فى نسخته الثانية عشرة والذى يحمل شعار "أقرب عن بُعد" ويقام ما بين 2 و31 أغسطس المقبل وفقا لصيحفة الوطن البحرينية.

وشهد المؤتمر الذي أقيم عبر منصّة (Zoom) وتم بثّه مباشرة على قناة هيئة الثقافة على موقع يوتيوب، مشاركة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة ومدير الثقافة والفنون فرح مطر، إضافة إلى حضور سفراء الدول الصديقة للمملكة والمساهمين في المهرجان والصحفيين والإعلاميين.

وأكدت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة على استدامة المشاريع الثقافية والعمل من أجل تعزيز البنية التحتية الثقافية فى البحرين.

وأضافت: "رغم أسفنا لأننا لم نتمكن من التواصل مباشرة مع جمهورنا فى خيمة نخول وفى مواقعنا الثقافية الأخرى، إلا أننا استثمرنا هذا الظرف الاستثنائى لنحوّل صيف البحرين إلى حدث ثقافى لا تحدّه الجغرافيا، بل حدوده هذا الفضاء الإلكترونى الافتراضى الذى يصل إلى كافة أنحاء العالم".

وقالت إن مبادرة هيئة الثقافة بتنظيم مهرجان صيف البحرين عن بُعد التزاماً بالإجراءات الاحترازية وحفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي، لاقت تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من كافة الجهات في المملكة، مشيرة إلى مشاركة العديد من السفارات والمؤسسات العامة والخاصة في إثراء برنامج ونشاط المهرجان.



وأوضحت الشيخة مي أن نجاح موسم مهرجان الصيف هذا العام جاء ثمرة لتكاتف جهود جميع المهتمين باستمرارية واستدامة الحراك الثقافي في البحرين.

Advertisements

من جانبها، قالت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة إن تنظيم مهرجان صيف البحرين هذا العام في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد على أهمية توفير مساحات مستمرة للإبداع والتواصل، منوّهة أن نجاح إقامة المهرجان جاء ثمرة التعاون البناء ما بين هيئة الثقافة وكافة الجهات العامة والخاصة وسفارات الدول الصديقة لمملكة البحرين.

وأوضحت أن مهرجان هذا العام سيقدّم أمسيات فنون شعبية تعكس غنى البحرين وإرثها الثقافي غير المادي ومنها حفلتان مباشرتان من موقع قلعة البحرين وقلعة عراد، معربة عن تطلعها لمشاركة أكبر عدد ممكن من المتابعين والمحبين للحراك الثقافي في المملكة.

بدورها تناولت فرح مطر في كلمتها برنامج مهرجان صيف البحرين وفعالياته، مشيرة إلى أن برنامج المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة ما بين عروض الحفلات الفنية وورش العمل التعليمية والإبداعية والجولات وغيرها الكثير. وتمنت السيدة مطر أن تعود الثقافة إلى لقاء مباشر مع الجمهور في أقرب وقت ممكن.

وأكد عدد من السفراء المشاركين على أهمية المشاركة في مهرجان صيف البحرين، مشيدين بدور هيئة الثقافة في استمرارية الحراك الثقافي في البحرين وتعزيز التواصل ما بين المملكة ودول العالم. وتضمن المؤتمر الصحفي كذلك مداخلة لأحد نجوم مسابقة "نجم نخّول" تركي نوّاف قدّم فيها عرضاً موسيقياً.

وفي نسخة 2020 يتزامن مهرجان صيف البحرين مع برنامج هيئة الثقافة لهذا العام بعنوان "دلمون حيث الكثافة"، ويقام ما بين 2 و31 أغسطس المقبل. ويأخذ المهرجان الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي بعين الاعتبار وينتقل بنشاطه إلى الفضاء الإلكتروني عاكساً شعاره "أقرب عن بُعد".

ويقدّم مهرجان صيف البحرين توليفة من الأنشطة والفعاليات التي تلائم مختلف الأذواق والأعمار وتتنوع ما بين ورش العمل الفنية والإبداعية والرياضية، الجولات إلى المواقع الثقافية، العروض الفنية والموسيقية القادمة من مختلف أنحاء العالم، أنشطة سرد القصص والمسابقات.