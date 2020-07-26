شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفرض حظر تجوال شامل بالبلاد لمدة 11 يوما لمجابهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأشاد الكاظمى، فى بداية الاجتماع، بالجهود الكبيرة التى يبذلها الجيش الأبيض وهو يتصدى لفيروس كورونا، ويعالج المصابين، مبينا أن على الجميع تقدير دورهم ودعم جهودهم، مشيرا إلى أهمية الوعى المجتمعى لمواجهة خطر كورونا، ومنع انتشاره، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التى أصدرتها المؤسسات الصحية من أجل تطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع.

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وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فى العراق فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30 يوليو الجارى ولغاية يوم الأحد 9 أغسطس المقبل، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد، إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة العراقية ونقابة الأطباء.

وقررت اللجنة إعلان وزارة الصحة العراقية عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبى، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، وتكليف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى بالتواصل مع الجانب الكويتى، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي.

وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة الصحة العراقية بالتنسيق مع هيئة المستشارين بتقديم دراسة بشأن فتح بوابة الكترونية للاستشارات الطبية من قبل الملاكات الطبية فى وزارة الصحة، إقرار توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا فى المطارات العراقية، قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية ( لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعى، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، قيام شبكة الإعلام العراقى بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا.