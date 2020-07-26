شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية : تسجيل حالتى وفاة جديدتين و23 إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين إضافة إلى 23 إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 38 وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 650 إصابة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 9 من حالات الإصابة المسجلة بالفيروس، ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 200 شخص.

وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل حالة وفاة واحدة، إضافة إلى 19 إصابة جديدة بكورونا، تركز معظمها (16 إصابة) في العاصمة دمشق التي تتصدر المحافظات السورية في انتشار الإصابات.