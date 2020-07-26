شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسعى لاستقطاب السياح بـ"منتزه بحرى تحت الماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى مملكة البحرين لتنفيذ استراتيجية تتضمن تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها تطوير الشواطئ، ومشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير، إلى جانب مشروع إنشاء متنزه بحرى تحت الماء، من أجل استقطاب أكبر عدد من الزوار، الأمر الذي سيسهم فى زيادة السياحة الترفيهية، وتطوير أنشطة الرياضات المائية وزيادة عدد مناطق الجذب السياحي في مملكة البحرين بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأول عن بعد لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض الجديد، الذى ترأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزيانى.

وتسعى الهيئة عبر معهد الضيافة إلى المساهمة في عملية تنمية القطاع السياحي؛ إذ تخصص المعهد بتدريب كوادر بحرينية مؤهلة لتمثيل المملكة، واشتمل العرض المقدم من الإدارة التنفيذية للهيئة على آخر المستجدات الخاصة لجذب المزيد من السياحة الوافدة من خلال المكاتب التمثيلية التابعة للهيئة فى فترة ما بعد فيروس كورونا المستحد (كوفيد-19)، والفعاليات التى تنظمها الهيئة على مدار العام ضمن رزنامتها السنوية، وبالإضافة إلى ذلك اطلع المجلس على المؤشرات السياحية للمملكة البحرين فى النصف الاول من العام.