شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران فى أكتوبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مستاءة من سلوك إيران.
وفى وقت سابق شدد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، على حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أنها غير قابلة للتغيير، موضحا أنها الأساس الذى تم بناء الولايات المتحدة الأمريكية عليه.
وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "الحقوق غير القابلة للتغيير ضرورية، إنها الأساس الذى بنى عليه هذا البلد، وهى محورية فى هويتنا، وفى ما نهتم به كأمريكيين".
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