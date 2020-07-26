البحرين والكويت تبحثان سبل التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير شؤون الدفاع البحرينى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمى اليوم الأحد، مع العقيد الركن طيار عبدالله عبدالرحمن العقيلي الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت لدى البحرين، العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين البلدين في المجال العسكرى. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال لقاء عقد بينهما اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة.

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