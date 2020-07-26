شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تودع 6.6 مليار ريال في حسابات عملائها لشهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020م، والتي بلغت أكثر من 6.6 مليار ريال موزعة على أكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد.
وأضافت “التقاعد” بأنها مستمرة في تقديم خدمتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك طيلة أيام الأسبوع عبر مركز الاتصال للعناية بالعملاء من خلال الرقمين 920014000 والرقم 8001248889 والذي تمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً فيما عدا يوم العيد إذ سيكون إجازة رسمية للمركز.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبربوابتها الإلكترونيةوالتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة.
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