شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حجاج بريطانيا وموزمبيق وليبيريا وجيبوتي إلى مقر إقامتهم بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق الحرير:

وصلت طلائع حجاج بيت الله الحرام من المملكة المتحدة وموزمبيق وليبيريا وجيبوتي إلى مقر إقامتهم بالعاصمة المقدسة.

وقال إسماعيل عجيبي، أحد حجاج موزمبيق إنه في غاية السعادة والسرور بأن منّ الله عليه بأداء الحج لهذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وثمن الحجاج ما تقوم المملكة من جهود لتيسير الحج كما أشادوا بالإجراءات والتنظيم التي يناسب هذه الظروف.