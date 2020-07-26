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شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحدد مواعيد عمل الإدارات التابعة لها خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، استعداد إدارات الجوازات في كافة مناطق ومحافظات المملكة لخدمة المستفيدين.
وأوضحت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك يأتي لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة ( أبشر، أبشر أعمال، مقيم ) للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما نشرت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل بمختلف الإدارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه سيتم العودة للعمل يوم الأحد 19 من شهر ذي القعدة.
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