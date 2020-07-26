شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة الخليج 365 أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات، أعمال الإستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصحة العامة استعداداً لموسم حج 1441هـ.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بمشعر منى وعرفات ومزدلفة، شملت تغطية 361 موقعاً للدوائر الحكومية، و457 مجرىً لتصريف مياه الأمطار، و3600 دورة مياه، و165 غطاء لغرف التفتيش، ووضعت 170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والعمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها.