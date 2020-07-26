شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج يوضح سبب وضع ملصقات ذات ألوان مختلفة بصحن الطواف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، تفاصيل الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة للحفاظ على الحجاج أثناء الطواف حول الكعبة المشرفة في موسم الحج لهذا العام.

وأوضح “مشاط” في لقاء مع “الإخبارية”، أنه سيتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات خلال الطواف لتحقيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحول دلالة وجود ملصقات ذات ألوان مختلفة حول صحن الطواف، أكد أن الهدف منها هو تحقيق التباعد الاجتماعي من خلال تقسيم الحجاج إلى مجموعات محددة.

وأضاف أن العزل المؤسسي للحجاج يستمر حتى 8 ذي الحجة الجاري، ثم الانتقال بالحجاج إلى منى لقضاء يوم التروية، ومنها إلى عرفات.

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