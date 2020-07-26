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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy A01 Core الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy A01 Core الجديد، لعشاق السليفي
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي Galaxy A01 Core الجديد يأتي مزودا بشاشة من نوعPLS LCD قياس 5.3 بوصة وبدقة وضوح +HD مع نسبة باعية 18.5 :9.
كما يشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وعلى الناحية الخلفية هناك كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابيكسل.
وينبض بداخل الهاتف معالج ميدياتك MediaTek MT6739، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت. ويأتي الهاتف مع بطارية سعة 3000 ميللي أمبير ساعة.
كما تم تجهيز الهاتف بمنفذ AUX، بينما تتم عملية الشحن عن طريق منفذ Micro-USB.
كانت سامسونج Samsung الكورية أعلنت الأسبوع الماضي عن استعدادها لطرح 5 منتجات جديدة مطلع أغسطس القادم وتحديدا مع انطلاق نسخة عام 2020 من حدثها التكنولوجي الشهير Galaxy UNPACKED.
وبحسب موقع engadget.com أوضح تاي مون روه رئيس قسم الهواتف الذكية بسامسونج Samsung أن الشركة ستقدم 5 منتجات جديدة ستمنح إحساسا أفضل بالحياة على أكمل وجه على حد وصفه.
ولم يحدد "تاي مون" لتلك المنتجات الخمسة إلا أن المحللين يعتقدون بأنها ستنحصر ما بين ثلاثة هواتف ذكية جديدة هي جالكسي نوت 20 Galaxy Note 20، ونوت 20 بلس Note 20 Plus بجانب نوت 20 ألتراNote 20 Ultra.
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