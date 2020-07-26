الكويت تتلقى «أخباراً مطمئنة جداً» عن صحة صباح الأحمد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم عن تسلمه «أخباراً مطمئنة جداً» عن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتلقى حالياً العلاج في الولايات المتحدة. وصرح الغانم، في سلسلة تغريدات منشورة على حساب مجلس الأمة في «تويتر» الأحد، «ما تصلنا من أخبار بشأن صحة الأمير مطمئنة جدا، ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا».

وأكد الغانم أنه نقل لسفيرة واشنطن لدى الكويت، ألينا رومانوسكي، أثناء اجتماع عقد بينهما في وقت سابق الأحد، تقدير مجلس الأمة الكويتي «لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون، سواء كوادر أو طواقم طبية».

والخميس الماضي غادر الشيخ صباح الأحمد الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة، وذكر الديوان الأميري أنه في حالة مستقرة.