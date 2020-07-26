العيد في دبي.. عروض فنية وموسيقية وجوائز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم دبي خلال احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، باقة من الفعاليات العائلية، والعروض الموسيقية، والألعاب، وتجارب الطعام، لتتيح للزوار والمقيمين تجربة لا تنسى. وتوفر مراكز التسوق ومعالم دبي الشهيرة عالمياً أفضل تجارب العيد، والعروض الترفيهية، متزينة بالأضواء الخاصة بالمناسبة.

ويحظى زوار «دبي فستيفال سيتي مول» بفرصة مقابلة شخصية «مدهش» المحبوبة، مع «دانة» الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له، بين 2 و7 أغسطس/ آب، أثناء مرورهم بالقرب من المنصة بمقابل فستيفال سوق، والاستمتاع بالعرض الذي تؤديه الشخصيتان احتفالاً بالعيد.

وتنظم «سيتي ووك»، وجهة مراس للتجزئة والترفيه والطعام في قلب دبي، سلسلة من الفعاليات والمعارض الفنية الحية يقدمها نخبة من الفنانين المشهورين، ابتداءً من العيد، وحتى نهاية الصيف. وسيرسم الفنان العالمي خواندريس فيرا أعماله المشهورة عالمياً بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء «سيتي ووك» الداخلي بين 30 يوليو/ تموز، و31 أغسطس/ آب ضمن فعالية «دبي كانفس» في سيتي ووك.

ويشتهر الفنان بلوحاته التي تضفي طابعاً بصرياً مميزاً على الأرصفة، والشوارع، وتحظى أعماله بشعبية واسعة لدى زوار «ذا ووك» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، حيث تعرض مجموعة منها شاركت في فعالية «دبي كانفس» عام 2016.

‎كما يقدم الفنان ‎@artkal3 المقيم في الإمارات، عرضاً للرسم بالبندول في كل نهاية أسبوع، ويتاح للحضور مشاهدته وهو يبدع في رسم أروع الأعمال الفنية. ويستضيف «سيتي ووك» الفنانة الموهوبة ياروسلافا ديب التي تقدم لوحات فنية حية تتحرك مع خطوطها الفنية المرسومة بدقة، باستخدام الرمال، وأجهزة العرض الضوئي.

ويمكن للراغبين في شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد، التوجه إلى «ذا أوتلت فيليدج» التي تقدم تخفيضات تصل إلى 90 في المئة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية. ويمكن للآباء التسوق أثناء زيارة صغارهم لمخيم الأطفال الصيفي الآمن، للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، ودروس تعليم الرقص. ويحظى المتسوقون بفرصة لدخول السحب عند إنفاقهم 350 درهماً، وللفوز بجوائز فورية تشمل قسائم هدايا وإقامة في أحد فنادق «روڤ» وبطاقات دخول إلى منتجع «دبي باركس آند ريزورتس».

ويمكن للمتسوقين الذين يزورون منطقة السيف للاستمتاع بما تقدمه من تجارب الفوز بعطلات عائلية مجانية في فندق «كانوبي باي هيلتون دبي السيف»، وبعروض العيد التي تشمل الإقامة وتناول الطعام واللعب، التي تضم أيضاً الإقامة في الفندق مع وجبة فطور وتجربة ركوب العبرة التراثية، وتخفيضات بنسبة 80 في المئة على سوق الهدايا التذكارية، واحتساء فنجان من القهوة مساء في مقهى الفندق، أو مطعم سكافوس هيلتون.

وتقدم منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمشروبات التابعة لوجهة «ذا بيتش»، بين 30 يوليو/ تموز و8 أغسطس/ آب، عروضاً ترويجية استثنائية وحصرية بمناسبة العيد، مع تخفيضات بنسبة 40 في المئة على عناصر مختارة من «ريفر آيلاند»، وتخفيضات تصل إلى 60 في المئة على قطع مختارة من «روبيرتو كافالي»، فضلاً عن قائمة خاصة بمناسبة العيد بقيمة 90 درهماً فقط، في «فراتيلي لا بوفالا»، والحصول على وجبة «ميلك شيك»، و«هوت دوج» مجاناً عند شراء واحدة من «شيك شاك».

ويمكن لرواد مواقع التواصل وعشاق تطبيق «تيك توك» زيارة «مول الإمارات» والتوجه إلى مسجل الصوت العملاق في «سنترال جاليريا»، حيث يمكنهم تصوير مقطع فيديو ونشره على التطبيق مع أغنية «بداية جديدة» المتوفرة على تطبيق «أنغامي» بين 30 الجاري، و15 أغسطس/ آب، ليحصل الفيديو الفائز على جائزة خاصة.

ويقدم «نخيل مول» العديد من العروض والفعاليات الرائعة خلال مفاجآت صيف دبي، وعطلة العيد، إذ يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس/ آب، والدخول في سحب للفوز بجوائز يومية فورية وقسائم هدايا أسبوعية ومكافآت نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف درهم عند إنفاق 250 درهماً في المركز، إضافة إلى فرصة الفوز بقسيمة هدايا بقيمة 25 ألف درهم، ضمن عرض تسوق واربح حتى 8 أغسطس/ آب.

وسيستضيف «نخيل مول» عروضاً موسيقية تحييها نخبة من الموسيقيين، ومعرضاً فنياً، و«سوق رايب» أيام الجمعة، والسبت، إضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الحصرية، ليشكل بذلك الوجهة العائلية الأمثل لقضاء أطيب الأوقات خلال العيد.

ويحيي النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلاً خيرياً مباشراً في دبي أوبرا، في إطار احتفالات العيد في دبي، وبالتعاون مع مجموعة «إم بي سي» الإعلامية. ويتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي يؤديها الجسمي، إلى جانب المغنية الموهوبة يارا، إضافة إلى مشاركة خاصة لأشهر النجوم الصغار من برنامج «ذا فويس كيدز».

يقام الحفل، يوم السبت المقبل، من 10 مساء، وحتى منتصف الليل، وتخصص عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة «كوفيد-19» في المنطقة. وتبدأ أسعار التذاكر من 495 درهماً للفئة الفضية، و995 للذهبية، و1500 لفئة كبار الشخصيات و2,000 لفئة كبار الشخصيات المميزة، و2,500 لقاعات كبار الشخصيات.

ويمكن لعشاق الموسيقى بعد انتهاء عطلة العيد الاحتفاء بذكرى المغنية المصرية أم كلثوم، في حفل بتقنية الهولوجرام تستضيفه دبي أوبرا، في 6 و7 و8 أغسطس/ آب.



أيام الفوز

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تقدم دبي خلال العيد خمسة أيام حافلة بالجوائز النقدية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف درهم في مجموعة من أشهر مراكز التسوق، حيث ستتاح فرصة الفوز بجوائز بقيمة 4 آلاف درهم لـ50 متسوقاً. ويقدم «دبي أوتلت مول» في أول أيام العيد فرصة الفوز بمبلغ 4000 درهم لعشرة متسوقين، إضافة إلى 10 آخرين في ثاني أيام العيد.

ويشهد ثالث أيام عيد الأضحى فوز 10 أشخاص بمبلغ 4000 درهم لكل منهم في مركز بن سوقات، إضافة إلى 10 آخرين في رابع أيام العيد في مركز الغرير. وتتاح فرصة الفوز لعشرة أشخاص آخرين بالمبلغ ذاته في الريف مول، خامس أيام العيد. ويمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز بالمبلغ عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة خلال العيد.

وتعود رحلات سي وينجز بالطائرة المائية لتتيح للزوار جولة في سماء دبي، بتخفيضات بنسبة 20 في المئة على كل الحجوزات التي تتم حتى 9 أغسطس/ آب.

كما تقدم احتفالات العيد في دبي ألعاباً وعروضاً ترويجية في مختلف أنحاء دبي مع مجموعة من أفضل عروض المأكولات والمشروبات التي تناسب مختلف الأذواق.