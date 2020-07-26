اطلبوا العلم.. ولو على تلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتسلق أربعة أطفال بيروفيون بين العاشرة والسادسة عشرة برفقة والدتهم يومياً تلة عالية تقع في جبال الإنديس في منطقة بحيرة تيتيكاكا، ليلتقطوا بث شبكة الهاتف المحمول، بغية متابعة حصص دراسية عن بُعد خلال جائحة «كوفيد-19».

وفي بلدة كونافيري النائية في منطقة مانياسو على بعد ساعة ونصف الساعة عن مدينة بونو الواقعة على بحيرة تيتيكاكا، لا يمكن التقاط بث خدمة الهاتف إلا من أعلى تلة. وللاستفادة من برنامج «التعلم في المنزل» الذي وفرته وزارة التربية بعد إقفال المدارس بسبب الجائحة اضطرت روكسانا (16 عاماً) وألبرتو (15 عاماً) وخوان كارلوس (13 عاماً) وألفارو (10 أعوام) إلى تسلق التلة يومياً برفقة والدتهم رايموندا تشاركا.

وساعدت ربة العائلة البالغة 43 عاماً أولادها على متابعة دراستهم، فيما كان زوجها الراعي خوان كابريرا يهتم بالمواشي في هذه المنطقة التي يسكنها شعب كيتشوا الذي يشكل الأغلبية في البيرو.

وكان الأطفال يتلقون يومياً اتصالاً على هاتفهم أو رسالة عبر «واتساب» من المعلمة ميري كويسبي اتشاتا من كونافيري التي كانت تملي عليهم الدروس عن بُعد.

وبعد إجراءات حجر على المستوى الوطني استمرت مئة يوم، باشرت البيرو في الأول من الشهر الجاري تخفيف الإجراءات في 18 منطقة من أصل 25، من بينها ليما وكوسكو وبونو عند الحدود مع بوليفيا.

وسجلت في هذا البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة 380 ألف إصابة أدت إلى أكثر من 18 ألف وفاة. وهو أكثر دول أمريكا اللاتينية تضرراً بعد البرازيل.