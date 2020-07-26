«صحة أفضل» خطة جونسون لتخفيف وزن البريطانيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن خطة واسعة لمعالجة زيادة الوزن في المملكة المتحدة، بعدما بينت دراسة أن السمنة تشكّل عاملاً يفاقم الإصابة بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة، أمس الأحد: «ذكّرنا «كوفيد-19» بالمخاطر الفورية وطويلة الأمد لزيادة الوزن»، مضيفاً «سنحث البريطانيين على استغلال هذه المناسبة لتقييم نمط حياتهم، واتخاذ خطوات بسيطة لفقدان الوزن، والتمتع بصحة أفضل وتخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

وذكرت صحيفة «الجارديان» أن خطة «صحة أفضل»، التي يبلغ تمويلها نحو 10 ملايين جنيه استرليني (11 مليون يورو)، تهدف إلى مساعدة 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان بريطانيا، على تخفيف وزنهم، أو اتباع نمط حياة صحي.

وبحسب وسائل الإعلام، تتضمن التدابير المتوقعة منع نشر إعلانات الوجبات السريعة على الإنترنت، وبثها قبل الساعة التاسعة مساء على التلفزيون، وإلزام المطاعم وفروع الوجبات السريعة بنشر عدد السعرات الحرارية في قوائم الطعام، وكذلك المتاجر بالإشارة إلى عدد السعرات الحرارية في زجاجات الكحول.

وإضافة إلى توسيع فروع هيئة الخدمات الصحية الوطنية المختصة بخسارة الوزن، من المتوقع أن يعلن جونسون عن مشاريع رائدة لتعزيز رياضة المشي، وركوب الدراجات في الأحياء التي يعاني سكانها صحة سيئة، حيث سيكون بإمكان الأطباء العامين «وصف ركوب الدراجة» للمرضى.

وستوفر معدات ملائمة وممرات خاصة بالدراجات لتسهيل ممارسة هذه الرياضة.

وتأتي الخطة في ضوء دراسة أجرتها السلطات الصحية البريطانية، أمس الأول السبت، تشير إلى أن من يعانون البدانة معرضون أكثر بأربعين في المئة للوفاة بسبب فيروس كورونا.

وتشكل هذه الخطوة انعطافة بالنسبة إلى رئيس الوزراء الذي أعلن مناهضته سابقاً «للضرائب على الذنوب»، ونهج «أمومي» للدولة.

وفي بريطانيا، يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاماً، زيادة الوزن، أو السمنة المفرطة.