«نادي الشارقة للشطرنج» يعقد اجتماعه ويضع خطة لعودة النشاط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعه العادي بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعرب رئيس النادي عن سعادته وتهانيه للقيادة الرشيدة بمناسبة انطلاق مسبار الأمل، كما توجه بالتهنئة إلى عيسى هلال الحزامي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي، كذلك تقدم بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي لجهوده المميزة التي بذلها خلال توليه رئاسة مجلس الشارقة الرياضي متمنياً له التوفيق في موقعه ومهامه الجديدة.

وقرر المجلس العمل من أجل وضع خطة لعودة النشاط بصورة تدريجية مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الملصقات واللافتات الإرشادية وتنفيذ إجراءات التعقيم للمرافق وغرف التدريب والحافلات بصورة دائمة.

وأعرب رئيس النادي عن سعادته لتنظيم النادي لعدد من البطولات والأحداث الشطرنجية عن بعد خلال فترة الحجر الصحي وعلى رأسها بطولة الشارقة الخامسة والعشرون المفتوحة، وكذلك تنظيم بطولة نجوم العالم للشطرنج بمشاركة لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن وخمسة لاعبين من أبطال العالم في اللعبة، وثمن دعم النادي لمبادرة الاتحاد العربي بالتعاون مع النادي لتدريب اللاعبين العرب على الأونلاين.

كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير مالي عن المصروفات والمدخولات خلال شهر مايو الماضي واستعرض مجلس الإدارة تقريراً فنياً وأشاد بعملية تدريب اللاعبين عن بعد والتي تتم عبر موقع متخصص في تدريب لعبة الشطرنج عبر الإنترنت.

وأشاد مجلس الإدارة بتنظيم برنامج النشاط الصيفي الافتراضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة جميع أندية الشارقة والمستمر خلال الفترة من 5 حتى 30 من شهر يوليو الجاري.