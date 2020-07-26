فريق الإمارات يعود إلى السباقات من خلال جولة بورجوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه فريق الإمارات أول تحدٍّ كبير في موسم 2020 المعدّل منذ إيقاف جولة الإمارات قبل أربعة أشهر، حيث يتوجه الفريق للمشاركة في جولة بورجوس التي تقام بين 28 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب، ويعدّ السباق المرحلة الأولى من سلسلة السباقات الاحترافية بعد توقفها بسبب جائحة «كوفيد-19»، وسيكون السباق الذي يقام على مدى 5 أيام مناسباً للدراجين المتخصصين بسباقات التسلق وسباقات السرعة، ومن المتوقع أن تكون المرحلتان الثالثة والخامسة حاسمتين لتحديد نتائج التصنيف العام.

وسيشارك الفريق بتشكيلة متوازنة مناسبة لكلٍّ من مراحل السباق؛ حيث سيقود فرناندو جافيريا جهود الفريق في سباقات السرعة، بينما يتولى كل من فابيو آرو وزميله ديفيد دي لا كروز المراحل الجبلية من السباق.

وتعليقاً على السباق، قال نيل ستيفنز، المدير الرياضي لفريق الإمارات: «جميعنا في الفريق متحمسون للعودة إلى السباقات. لقد مرّ وقت طويل منذ توقفنا عن المشاركة في السباقات، لكن هذا الوقت أتاح للفريق بأكمله الفرصة للتدرب والاستعداد جيداً؛ لذا نتوقع تحقيق نتائج طيبة في بورجوس، سيكون السباق مختلفاً بعض الشيء عن السباقات العادية، وسيتم التركيز بشكل كبير على سلامة وأمان الدراجين والجمهور، نشارك في السباق بتشكيلة متوازنة، ونأمل أن نحقق نتائج مميزة في مراحل سباقات التسلق وسباقات السرعة على حد سواء».

من جانبه، قال فابيو آرو: «نحن مستعدون للعودة إلى السباقات، ومتحمسون للمشاركة في سباق بورجوس. لقد أمضيت فترة الحجر في المنزل مع عائلتي، وأشعر الآن بالحيوية والنشاط بعد الوقت الذي قضيته في التدريب والعمل الشاق، ولاسيما مؤخراً حيث أجريت تدريبات مثمرة مع الفريق في منطقة سيستريير الجبلية في إيطاليا. إننا جميعاً نتطلع إلى ارتداء قميص فريق الإمارات من جديد والعودة إلى السباقات».