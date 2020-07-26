الهاشمي: حققنا 7 مكاسب في ختام كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، بالنجاح الكبير الذي حققته الجولة الختامية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة (السبت) على صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، مشيراً إلى أن المنافسات خرجت قوية في كل الفئات، وأن نتائج المعسكر المغلق انعكست على أداء اللاعبين وأثبتت أنه كان خطوة على الطريق الصحيح لتجهيزهم وتأهيلهم قبل الاستئناف الرسمي للمسابقات.

وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة ختام الموسم الرياضي: «أهنئ كل الفائزين وأشكر كل الأندية التي شاركت في البطولة خلال جولاتها الثلاث، لقد حققنا 7 مكاسب من الجولة النهائية للبطولة والمعسكر الذي سبقها، ففي المعسكر جسدنا أهدافنا على أرض الواقع والخاصة بالمساهمة في صناعة جيل قوي، وعودنا الأبناء على الاعتماد على أنفسهم وأكسبناهم قيم الانضباط والصبر والتحمل، ورفعنا لياقتهم البدنية ومهاراتهم في رياضة الجوجيتسو، واستثمرنا أوقات فراغهم في كل ما هو مفيد، وبالنسبة للبطولة فمن خلالها تأكدنا من استعادة اللاعبين لمستواهم الفني والبدني وأصبحوا جاهزين لخوض أي تحديات داخلية أو خارجية، كما أن البطولة كشفت عن العديد من الوجوه الجديدة التي تدعم منتخباتنا الوطنية، وأثبتت أن أبناء الإمارات على قدر التحدي من خلال التزامهم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بكل جدية على مدار 20 يوماً».

وأضاف:«أن من مكاسب البطولة أنها تواصل تحقيق أهدافنا وجهودنا التي بدأناها في شهر يونيو الماضي لعودة التفاؤل والأمل لدى كل شرائح المجتمع وعودة الحياة تدريجياً إلى ما كانت عليه، ومن حسن الحظ أن اتحاد الجوجيتسو كما كانت له الريادة في العودة للتدريبات داخل الصالة وإقامة المعسكرات المجمعة والبطولات التنشيطية، حافظ على ريادته في إقامة أول بطولة رسمية بعد كورونا وأصبحنا أول اتحاد يختتم منافساته المحلية ويكملها حتى النهاية، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، في الوقت نفسه الذي نعد فيه العدة لإطلاق منافسات الموسم المقبل في موعدها، مع توفير كل وسائل الوقاية للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين وكل عناصر المنظومة الرياضية».

وأكد الهاشمي أن منافسات الجولة الختامية كانت قوية ومثيرة بدليل أن الألقاب توزعت بين العين الذي توج بلقب الكبار، والوحدة الفائز بلقب الشباب، وبني ياس الذي أحرز لقب الناشئين وقال: إن هذا ما كنا نسعى له منذ البداية، لأن المنافسة بين الأندية تسهم في رفع مستوى اللاعبين بما يعود بالفائدة في النهاية على المنتخبات الوطنية، خصوصاً أننا يفصلنا حاليا 3 أشهر فقط عن بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار في نوفمبر المقبل التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للجوجيتسو في أبوظبي، والتي تحمل الإمارات لقبها من العام الماضي وكذلك 3 أشهر عن المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية بالصين في الشهر نفسه وهي أولوية أولى بالنسبة لنا وأقل من شهرين عن انطلاقة منافسات الموسم الجديد المحلية».

وعن مكتسبات موسم 2019-2020 بشكل عام قال الهاشمي: «ربما يظن البعض أنه كان موسماً سلبياً في ضوء العارض الصحي العالمي الذي تسبب في توقف النشاط لفترة ليست بالقصيرة في كل دول العالم، لكني أقول العكس لأنه كشف عن أفضل ما يملكه أبناء الإمارات، وهو الإصرار على النجاح في مواجهة الظروف الصعبة، وبالنسبة لنا حققت فرق العمل بالاتحاد نجاحات كبيرة على كل المستويات».

وعن أنشطة مسابقات الموسم المقبل أوضح أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً للإطلاع على تقييم شامل للأداء في الموسم المنقضي وقال: «سنعلن فيه عن التصورات والخطط للموسم المقبل، وسوف تكون هناك أكثر من مفاجأة نعلن عنها بخصوص المسابقات وجوائزها والمبادرات التي سنطلقها».