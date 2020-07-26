شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لفهم حالة المناعة لمرض «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
يجري مركز أبوظبي للصحة العامة في الفترة الحالية، وبدعم من دائرة الصحة و بالتعاون مع جامعة الإمارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والمختبر المرجعي الوطني التابع لشركة مبادلة، دراسة بحثية تستهدف جميع سكان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، وذلك للمساعدة في فهم حالة المناعة لمرض كوفيد 19، من خلال أخذ عينات عشوائية من مختلف المناطق في إمارة أبوظبي.
وبدأت الدراسة بتاريخ التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، عبر زيارات ميدانية تشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي، يتوقع الانتهاء منها بتاريخ السادس عشر من شهر أغسطس القادم، وهي الفترة المطلوبة للانتهاء من الدراسة البحثية، وسيتم خلال هذه الدراسة قياس الأجسام المضادة لمرض كورونا في الدم، ويسمى هذا الاختبار بـ «اختبار المصلية» أو «اختبار الأجسام المضادة»، ويمكن لهذه الاختبارات أن توفر معلومات عن العدوى السابقة بالفيروس.
الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة، وتهدف الدراسة في مضمونها إلى التحقق من مدى الإصابة بالمرض ونسبة الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس وتولدت لديهم مناعة كافية، حيث ستفيد نتائج هذه الدراسة في التخطيط للمرحلة القادمة وأيضا ستساعد في فهم تأثير المرض في المجتمع بشكل عام، ويساعد هذا النوع من الدراسات في إمكانية معرفة النسبة الفعلية للسكان الذين لديهم أجسام مضادة لفيروس كوفيد 19 خلال فترة زمنية محددة، إلى جانب معرفة نسبة الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالمرض أو المرضى الذين أصيبوا في السابق ولم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
وتأتي هذه الدراسة كجزء من الجهود التي يبذلها المركز على المستوى الصحي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع وتدعم الجهود المبذولة في الدولة للتعرف الى خصائص المرض والسيطرة على انتشاره، من خلال دعم البحوث والدراسات العلمية في هذا المجال.
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