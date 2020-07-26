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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «تنفيذي أم القيوين» يصدر قراراً بإعفاء الشركات من رسوم العمل الليلية تاريخ النشر: 26/07/2020 استمع

أم القيوين: ”الخليج 365” أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بإعفاء شركات المقاولات والإنشاءات من رسوم العمل في الفترات الليلية، مع ضرورة أخذ التصاريح من دائرة بلدية أم القيوين، للتأكد من عدم إزعاج المناطق المجاورة لمواقع العمل.

ويسري القرار خلال شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بهدف تخفيف الأعباء على أصحاب الشركات، وسرعة إنجاز أعمالهم، ويهدف إلى تخفيف العبء على أصحاب المنشآت والمؤسسات في الإمارة، وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها وأعمالها بالإمارة.

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