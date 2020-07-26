شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من «النزلاء» بمناسبة عيد الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

يأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.يأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك. (وام)

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