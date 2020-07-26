كانيدو: خورفكان يتطلع إلى البقاء.. وسعيد بخوض التجربة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

عقدت شركة كرة القدم بنادي خورفكان مؤتمراً صحفياً الأحد قدمت من خلاله المدرب الإسباني راؤول كانيدا واللاعب الكولومبي أورلاندو للإعلام، ورحب إسماعيل خلف إداري الفريق بالمدرب، ووصفه بالمدرب الكبير وصاحب الاسم والتاريخ، موضحاً أنه سبق أن عمل مساعداً للمدرب جوارديولا.

وثمن خلف جهود الإدارة، وقال إنها وفرت المناخ والإمكانات التي تساعد المدرب على النجاح، متمنياً له التوفيق.

وعن اللاعب أورلاندو، قال إنه لاعب جيد وتم اختياره بعد مفاضلة مع عدة لاعبين نظراً لإمكاناته ومهاراته وما يمكن أن يقدمه للفريق.

ومن جهته، ذكر المدرب كانيدو أنه سعيد بخوض تجربه جديدة، مشيراً إلى أنه عمل في منطقة الخليج من قبل، مؤكداً أنه يرغب في ترك بصمة مع خورفكان، وأوضح: «أريد أن تقول الناس بعد سنوات إن المدرب كانيدو ساهم في زيادة عدد أنصار الفريق وقاعدته وجعل له جماهيرية».

وأفاد المدرب أن رئيس شركة كرة القدم ومشرف الفريق قدما صورة كاملة عن الفريق وكل التفاصيل الخاصة به من خلال التواصل معهما قبل الحضور للدولة وتوقيع العقد، وكشف المدرب أن الإدارة تحدثت معه بخصوص اللاعبين الأجانب وقد أمن على استمرار الثلاثي والتعاقد مع أورلاندو.

وشكر أورلاندو المدرب كانيدا، وأشاد بدور إدارة النادي وأثنى على الاستقبال والحفاوة، مبدياً ارتياحه للعمل مع مدرب عالمي واستبعد أن يتأثر سلباً بالحرارة والرطوبة، وقال إنه مولود بمدينة ساحلية وأجواؤها تشبه الأجواء في الإمارات.