«ماي بيلا» بطلة كأس الوثبة في لاتستلاتست دو بوش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت المهرة «ماي بيلا دو سوليل» بإشراف توماس فورسي، وبقيادة فنسنت شيمنود، بطلة للجولة الثامنة عشرة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه»، والتي أقيمت السبت بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن روزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربية.

واجتمع للسباق وطوله 1900 متر «عشبي»، عدد قياسي من الخيول بلغ 17 مهرة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة في السباق البالغة جائزته المالية 15 ألف يورو؛ حيث انتفضت البطلة بصورة مفاجئة في عمق المستقيم.

وانطلقت «ماي بيلا دو سوليل» ابنة «جنرال» بقوة وزادت من سرعتها لتوسع الفارق بينها وبين منافسيها، حتى وصولها خط النهاية مرتاحة، بفارق 1.5 طول عن وصيفتها «الاوسج» بإشراف توماس فورسي أيضاً، وبقيادة جيروم كابري.

وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:10:67 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «هيا دو بيرلات» بإشراف تي دو لوريل وقيادة غوليوم ترولي دو بريفيو.