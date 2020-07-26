مكبر صوت ذكي لتنشيط خيال الأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور مهندسون مكبر صوت ذكياً لتنشيط خيال الأطفال، إذ يتيح لهم الاستماع إلى قصصهم المفضلة مراراً وتكراراً، وتشغيل الموسيقى والألعاب التفاعلية التعليمية، أو سماع الرسائل التي سجلها الأصدقاء والعائلة.

يتألف جهاز «ستوري بود»، وهو بلا شاشة ويزن 1.2 كجم، من بطارية «ليثيوم أيون» قابلة لإعادة الشحن توفر سبع ساعات من وقت التشغيل وقدرة تخزين حوالي 800 ساعة من الصوت على بطاقة «إس دي» المدمجة بسعة 16 جيجا بايت، ومدخل لسماعة رأس، و«واي فاي»، واتصال بلوتوث، وقارئة شرائح «إن إف سي».

ويقدم الجهاز، الذي يتميز بإبعاده الأطفال عن الشاشات بتأثيراتها الضارة، موسيقى وقصصاً عالية الجودة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، مع أكثر من 300 مقطع صوتي تضم أكثر من 30 ساعة من القصص والأغاني.