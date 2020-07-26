حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *شاركت الفنانة شيماء سبت متابعيها عبر «إنستجرام» مقطع فيديو من أحدث أعمالها الدرامية بعنوان «حنين» وعلقت «يعرض حالياً عبر منصة جوي، حنين من إخراج باسم شعبو، مخرج منفذ محمد ذياب».

*شارك عدد من النجوم العرب عبر مختلف حساباتهم بمواقع التواصل صورة للفنان السوري الراحل مروان محفوظ الذي وافته المنية، أمس الأول السبت، ومنهم المطرب وائل جسار الذي كتب عبر تغريدة في «تويتر» مرفقة بصورة الراحل «وداعاً الفنان الكبير مروان محفوظ».

*انتهى كريم أبوزيد من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية «فكك من الناس»، ونشر عبر «فيسبوك» صورة الملصق الدعائي للألبوم معلقاً «انتظروني في عيد الأضحى وألبوم جديد».

*انتهت المطربة ديانا كرزون من تصوير أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «الدنيا بتضحك»، ونشرت عبر «إنستجرام» مقطعاً من الأغنية، والعمل من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع خالد مصطفى، ومن إخراج صهيب الشايب.

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*أعلن الحساب الرسمي لمسرح ياس عبر خاصية ستوري في «إنستجرام» عن تمديد مسابقة نجم الصيف، واستمرار تلقي طلبات المشاركة حتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل، موضحين أن الإقبال على المسابقة فاق التوقعات.

*احتفل نجوم مسرحية «علاء الدين» بالعرض الأول، أمس الأول السبت، والذي دعوا فيه عدداً من الأطقم الطبية في مصر، إلى جانب عائلات بعض شهداء الواجب من القوات المسلحة المصرية، والتقى بطل العمل أحمد عز، بأطفال الشهداء بعد نهاية العرض، ونشر مخرج العمل مجدي الهواري صورة عبر «إنستجرام» معلقاً «أولاد الشهداء وأسرهم شرفونا، وهذا أقل واجب لهم».

*شاركت الفنانة سوسن بدر مقطعاً تشويقياً من أحدث أعمالها السينمائية القصيرة «الهاربة من المتحف»، ونال انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل، وعلقت «من أكثر الأشياء اللي حبيتها»، والعمل فكرة وإخراج رشاد.