شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة «إل إي دي» لتعقيم المياه والهواء والأسطح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي طورت شركة يابانية، بالتعاون مع كلية تكساس الزراعية والميكانيكية للطب البيطري والعلوم الطبية الحيوية، وحدة إضاءة «إل إي دي» عميقة للأشعة فوق البنفسجية لاستخدامها في تعقيم المياه والهواء والأسطح، إذ تبعث مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ضوءاً قصير الموجة، يمكن أن يدمر الفيروسات والبكتيريا، ويمكن استخدامه بدلاً من مصابيح الزئبق، التي توجد بشأنها مخاوف بيئية.

وأجرى الباحثون اختباراتهم على المصابيح الجديدة باستخدام الفيروس البشري (HCoV-229E)، الذي يحتوي على مواد وراثية مشابهة لتلك التي تسبب فيروس «كورونا».

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