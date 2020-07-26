رئيس الوزراء الأردني: الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، أنّ الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع، مشيراً إلى أهمية تذليل العقبات، واغتنام الفرص، لرسم معالم مستقبل أفضل في مجتمع قوي يمارس حقوقه وواجباته ضمن التشريعات. وجدد التأكيد على استمرار الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد بكل أشكاله، مشيراً إلى أن من يحمي المال العام هو الموظّف العام والمسؤول والمواطن الصالح، وصاحب العمل الملتزم، والجهات الرقابيّة، ومجلس الأمّة بشقّيه الأعيان والنوّاب.

وشدد الرزاز، خلال كلمته الأسبوعية الأحد، على أن الدولة الأردنيّة لا تختزل بشخص، ولا بنقابة، ولا بحزب، بل هي منظومة مؤسّسات راسخة على مدى قرن من الزمن، يحكمها الدستور الأردني الذي يشمل مؤسّسة العرش الهاشمي، والسلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة. وأشار إلى اقتراب الدولة من الاحتفال بمئويتها الثانية بقيادة الملك عبد الله الثاني، وتدشينها لمئة عام من البناء المتراكم في دولة القانون والمؤسّسات، ودولة الإنتاج والاقتصاد الوطني المنيع، ودولة التكافل والأسرة الواحدة المتراحمة المتحابّة المتعاونة على الخير.

وأكد في هذا الصدد أن ما حققته الدولة الأردنية من إنجازات خلال مئويتها الأولى جاء بفضل قيادة هاشميّة فذّة، وبأيدٍ وسواعد أردنيّة، متمثّلة بمؤسّسات دستوريّة عريقة، وجيش عربي يحمي حدودنا، وأجهزة أمنية تحفظ الأمن والأمان، وكوادر من القطاع العام تحمي المال العام وتقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى مساهمة فاعلة من القطاع الخاص الذي يُشغل الأيدي العاملة.