330 إصابة وأربع وفيات بكورونا في فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إنها سجلت 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن إجمالي الإصابات النشطة مُنذ انتشار فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي، انخفض إلى 8320 إصابة، فيما ارتفع عدد إجمالي حالات التعافي إلى 4726 وحالات الوفاة إلى 78 حالة.

وأضافت الوزارة في البيان أن من بين المصابين 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي، موضحة أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس وقراها بواقع 224 حالة منها 167 في المدينة نفسها.

وتتوزع باقي الإصابات الجديدة على محافظات الخليل التي سجلت 40 حالة ورام الله والبيرة بواقع ثلاث حالات وطولكرم التي أبلغت عن ثماني حالات وبيت لحم التي رصدت أربع حالات وجنين التي أعلنت عن 14 إصابة ونابلس التي سجلت 20 وأريحا والأغوار بواقع 11، إضافة إلى ست إصابات في قلقيلية.

وقررت الحكومة الفلسطينية مواصلة منع الحركة بين المحافظات، فيما سمحت بالحركة التجارية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء داخلها.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن اجتماع الحكومة الأسبوعي، الاثنين، سيقرر الإجراءات التي سيتم العمل بها في ما يتعلق بعيد الأضحى.