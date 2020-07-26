وكتب مرزوق الغانم، على حساب مجلس الأمة على تويت،ر "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".
وأضاف الغانم "نقلت للسفيرة الأمريكية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل سمو أمير البلاد وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، يوم الخميس، إن أمير الكويت (91 عاما) وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار مطمئنة عن صحة أمير البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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