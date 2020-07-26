بعد ارتفاع إصابات كورونا... مجلس الوزراء السوري يناشد المواطنين في عيد الأضحى

ونشرت رئاسة مجلس الوزراء السورية على صفحتها في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "مجلس الوزراء يهيب بالمواطنين الالتزام بالمنازل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات وأماكن الازدحام".

وشدد مجلس الوزراء السوري في بيانه على أن "المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره".

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وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت اليوم وفاة حالتين مصابتين بالفيروس التاجي، ليرتفع عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى 38 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية 23 إصابة جديدة وشفاء 9 حالات خلال 24 ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 650، شفي منها 200 حالة حتى اليوم.