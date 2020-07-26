الصحة المصرية: إغلاق تدريجي لمستشفيات العزل ومستعدون لأي موجات محتملة لكورونا

وشددت العسال خلال تصريحات تلفزيونية، على ضرورة التزام المواطنين والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، قائلة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأي سيناريوهات".

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة المصرية، أن وفيات كورونا جزء كبير منها كان بسبب الأمراض المزمنة.

وأضافت "كل إمكانيات الدولة مجهزة لمواجهة أزمة كورونا، ودراسة كيفية الإغلاق أثناء الأزمة كان له الفضل في تقليل الإصابات، فالإغلاق التام تسبب في انهيار بعض الدول مع أزمة صحية، وبالتالي كانت الأزمة أكبر، أما في مصر كل شيء كان مدروسا، وكان هناك رد فعل سريع من الدولة المصرية".

وأتمت العسال "القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا، ولقد بدأنا بالتدريج في إغلاق بعض مستشفيات العزل مع انخفاض أعداد الإصابات".