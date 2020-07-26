مصر... أول تحرك رسمي بعد الاعتداء على شاب مصري بالكويت

وبحسب بيان الوزارة، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.
وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.
كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".
وكان رواد
تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.
@AlsisiOfficial— العراب💀🏴☠️ (انا بن مصر) 🇪🇬🇪🇬🇪🇬✋🏿 (@Haithamessa1) July 26, 2020
مواطن كويتى يعتدي على مواطن مصرى فى #الكويت لعدم التزام الشخص الكويتي بدوره فكان جزاء ذالك انه ضرب العامل المصرى ثلاث مرات على وجهه لازم حقك يرجع بأى طريقه يا محترم 🇪🇬 #المصري_خط_احمر #جمعية_صباح_الأحمد #مصر #الكويت #حق_المصري_لازم_يرجع pic.twitter.com/qxC2ckX1nJ
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