وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد، إن ارتفاع منسوب النهر تسبب في زيادة مستوى عكارة المياه من 3000 وحدة الى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة، بحسب صحيفة "التيار" السودانية.
© AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
يذكر أنه منذ أيام، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر انحسار المياه وجفاف بعض المناطق على مجرى نهر النيل في مواقع مختلفة من السودان.
ونسب البعض الجفاف الكبير في بعض أفرع نهر النيل إلى تأخر الأمطار الخريفية الموسمية، والتي تسببت بحدوث المشكلة وانحسار المياه، تزامنا مع بدء إثيوبيا في ملء بحيرة سد النهضة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: ارتفاع مفاجئ في منسوب النيل يحدث أزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.