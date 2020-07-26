اعتقال رئيس البرلمان السوداني السابق إبراهيم أحمد عمر... فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال إبراهيم أحمد عمر من قبل الشرطة، فيما يرجح أن تكون مشاركة رئيس البرلمان المحلول في احتجاجات أنصار النظام السابق وقوى الحراك الشعبي الموحد، وراء اعتقاله اليوم.
وكان عمر، قد شارك الجمعة الماضية، في احتجاجات بالخرطوم طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإلغاء التعديلات القانونية التي أجرتها مطلع الشهر الجاري.
يذكر أن السلطات السودانية رفعت السلطات في شهر يناير /كانون الثاني الماضي، الإقامة الجبرية عن عمر في منزله بأم درمان، بعد اعتقاله من مطار الخرطوم الدولي عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة، ضمن إجراءات شملت إغلاق حساب البرلمان في بنك السودان المركزي، ومنعه من السفر إلى خارج البلاد.
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