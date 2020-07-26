الجزائر... موجة حر شديدة تجتاح محافظات غربي البلاد

ووفقا لصحيفة "الخبر" المحلية، فالديوان الجزائري للأرصاد أشار في نشرية خاصة، أن المحافظات المعنية هي كل من عين الدفلى، الشلف، وغليزان، وذلك ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا.
كما أضاف نفس المصدر أن موجة حر مرتفعة تمس كل من محافظات معسكر وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى تيزي وزو والبويرة، ابتداء من التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا، ومن المتوقع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وتابعت مصالح الأرصاد الجوية أن أمطار رعدية تمس كل من ولاية أدرار وتمنراست جنوبي البلاد، ابتداء من منتصف النهار 12:00 إلى غاية 18:00.
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