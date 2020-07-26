"نمر بفترة تشبه ما قبل حرب أكتوبر"... جنرال إسرائيلي يفتح النار على نتنياهو

© AFP 2020 / JACK GUEZ

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن فشل بلاده في مواجهة كورونا تعني الفشل الذي يقابل الهزيمة في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 (حرب يوم الغفران)، أمام مصر.

وذكرت القناة أن بريك قد وجه سهامه نحو بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء وحكومته الحالية، لعدة أسباب، على رأسها الفشل في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك لإلغاء بعض المناورات العسكرية، وتقليص مدة خدمة المجندين، وعدم ترتيب الأولويات لدى الجيش الإسرائيلي.

وأفاد الجنرال يتسحاق بريك بأن ما تمر به بلاده في الفترة الراهنة، تشبه الفترة التي سبقت حرب أكتوبر 73، من أن احتمالات الحرب ضعيفة، منوها إلى أن تسرب نبرة الغطرسة لدى كبار الضباط سيكلف بلاده الكثير، مشيرا إلى أن وضع بلاده خطير، وبأنه تهديد وجودي حقيقي تواجهه إسرائيل.