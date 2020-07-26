العراق... فرض حظر تجوال شامل خلال فترة عيد الأضحى

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية جملة من القرارات، منها فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، والنظر بالحظر بعد عطلة العيد".
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كما قررت اللجنة أيضا قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن قيام شبكة الإعلام العراقي بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية، بشأن الوقاية من جائحة كورونا".
بدوره، أشار الكاظمي إلى "أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة خطر كورونا، ومنع انتشاره، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية التي أصدرتها المؤسسات الصحية من أجل تطويق الجائحة والتقليل من مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع".
كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش الأبيض وهو يتصدى لفايروس كورونا، ويعالج المصابين، مبينا أن على الجميع تقدير دورهم ودعم جهودهم.
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