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وأكدت الوزارة في بيانها على "الاكتفاء بالصلاة على الجنازة من قبل ذوي المتوفي" وضمن حرم المقابر حصرا.
وطلبت الوزارة من مديريتي الأوقاف التابعتين لها في كل من دمشق وريفها، التنسيق مع مكاتب دفن الموتى في المحافظتين بهذا الشأن.
وشهدت سوريا خلال الأسبوعين الأخيرين تزايدا كبيرا نسبيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السورية اليوم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 9 حالات ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة في سورية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغ 650 شفي منها 200 وتوفيت 38 حالة.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
وبقيت الإصابات ضمن الحدود الدنيا على مدى الشهور الأخيرة، قبل أن تشهد تسارعا متزايدا خلال الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء صلوات الجنازة في مساجد دمشق مع تسارع إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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