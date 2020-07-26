الكويت تتلقى "أخباراً مطمئنة" عن صحة صباح الأحمد

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"الخليج 365" من الكويت: كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، عن "أخبار مطمئنة" بشأن صحة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ونقل حساب مجلس الأمة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تصريحات للغانم، قال فيها: "ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا"، على حد قوله.

وكان قد غادر أمير الكويت إلى أميركا لاستكمال العلاج في 23 يوليو الجاري بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت قبل ذلك بأيام قليلة.

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وأعلن الديوان الأميري الكويتي في 18 يوليو صدور أمر أميري بتفويض ولي العهد بممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد مؤقتا، وذلك بعد دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسبما نقلت كالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) آنذاك.

أكد الغانم أنه نقل للسفيرة الأميركية لدى بلاده تقدير مجلس النواب لما قامت به الرئاسة الأميركية بإرسال طائرة طبية لنقل أمير الكويت إلى أراضيها وما قدمته واشنطن من دعم وعون على الصعيد الطبي بهذا الصدد.

والخميس الماضي غادر الشيخ صباح الأحمد الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة، وذكر الديوان الأميري أنه في حالة مستقرة.