إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا

أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد . وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.

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